La Givova Scafati è alla ricerca di un lungo e l’ultimo nome uscito è clamoroso: John Brown III. Come riferito da Il Mattino, i campani non sono così certi che Daniel Akin possa veramente giocare da centro e per questo si stanno guardando intorno, motivo per cui è nata questa suggestione/sogno John Brown III, già visto in Italia con le maglie della Virtus Roma, Treviso, Brindisi e Brescia.

In fondo non è nemmeno un’ipotesi così impossibile perché l’AS Monaco l’ha da poco lasciato partire, e secondo le comunicazioni ufficiali del club biancorosso, dovrebbe rientrare non prima di dicembre a causa dell’infortunio alla spalla che ha messo fine alla scorsa stagione. Quindi difficilmente un club lo metterà sotto contratto a breve, considerando che sarà disponibile non prima di fine 2024/inizio 2025.

Stiamo a vedere se davvero la Givova Scafati riuscirà a piazzare il colpo John Brown oppure se dirotterà le sue ricerche su altri profili. Certo è che il ruolo di centro quest’estate al club campano non pochi grattacapi perché ricordiamo che quel ruolo l’avrebbe dovuto ricoprire Amida Abiola Brimah, che però non ha superato le visite mediche.

