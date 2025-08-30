EuroBasket 2025, Doc Rivers: “Amo il basket europeo! Giannis? Uno dei migliori compagni e lavoratori che abbia mai visto”

L’esordio di Giannis Antetokounmpo a EuroBasket 2025 non è passato inosservato. A Limassol, sugli spalti, c’era anche Doc Rivers, head coach dei Milwaukee Bucks, che ai microfoni di Sky Sport ha raccontato le sue impressioni sul talento greco e sul basket europeo.

Doc Rivers: “Amo il basket europeo, tanta intensità e movimento”

L’allenatore NBA ha espresso grande apprezzamento per lo stile di gioco visto a EuroBasket:

“Adoro guardare Giannis giocare, ma è stato fantastico anche vedere il basket europeo. Muovono la palla, tagliano, e lo adoro. Il loro modo di giocare è un po’ diverso, ma mi piace. Io credo molto nel movimento e ogni volta che vengo a vedere il basket europeo cerco sempre di prendere appunti e incorporare qualcosa.”

Secondo Rivers, l’EuroBasket resta un palcoscenico che stimola la crescita dei campioni:

“Il cielo è il limite. Ogni volta che lavori, migliori. E ogni volta che lavori con costanza diventi sempre più forte.”

“Giannis è uno dei migliori compagni che abbia mai visto”

Il coach dei Bucks si è poi soffermato su Antetokounmpo, sottolineandone l’etica del lavoro e lo spirito di squadra:

“Lui mette sempre tutto in campo, lo vedi chiaramente. È uno dei giocatori più duri, uno dei lavoratori più instancabili e dei migliori compagni che abbia mai visto tra le superstar. Davvero speciale”.

Leggi anche: Gallinari: “Futuro in EuroLega? No! Anche se Milano…”