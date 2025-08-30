Fontecchio

Fontecchio dopo il ko con la Grecia: “Una serata storta capita a tutti…”

Dopo la sconfitta d’esordio contro la Grecia, l’Italbasket si prepara al secondo match di EuroBasket 2025 con fiducia e determinazione. A parlare ai microfoni di Sky Sport è stato Simone Fontecchio, leader offensivo della squadra di Pozzecco, che ha invitato a non fare drammi per la “serata storta” all’esordio.

Fontecchio: “Una serata storta, nessun dramma”

Il giocatore dei Miami Heat ha analizzato così il momento degli azzurri:

“Una serata storta, penso che capiti a tutti, quindi nessun dramma, nessun problema, andiamo avanti sereni. L’attenzione, la preparazione è sempre la stessa. Sappiamo quello che dobbiamo fare”.

“Pronti a reagire con energia e intensità”

Fontecchio ha sottolineato i passi avanti fatti dall’Italia e l’importanza dell’approccio mentale:

“Penso che ieri abbiamo fatto un ottimo passo in avanti rispetto ad Atene, dove abbiamo messo energia e intensità dal primo minuto fino alla fine. Per noi la cosa più importante è come scendiamo in campo: aggressivi, intensi e con un attacco fluido.”

La forza dei giovani: Niang, Diouf e Spagnolo

L’azzurro ha voluto rimarcare anche il contributo dei giovani e della panchina, elementi fondamentali per il cammino europeo:

Abbiamo la fortuna di avere ragazzi che portano tanta energia. Penso a Saliou Niang, a Momo Diouf e a Matteo Spagnolo: ci trasmettono energia ed è importante. Poi bisogna sempre lottare su tutti i palloni, e penso che lo stiamo facendo”.

