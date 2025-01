EuroLega e IMG: nuovo accordo con clausole di uscita per i club

Martedì l’EuroLega ha annunciato un nuovo accordo con la società di media e sport IMG, introducendo clausole di uscita che rendono il contratto meno rigido rispetto al precedente. L’intesa rappresenta un’evoluzione nella collaborazione iniziata nel 2016, che ha portato a un incremento significativo delle entrate per i club.

Secondo quanto riportato da Mike Vorkunov di The Athletic, l’accordo offre maggiore flessibilità alle squadre, consentendo loro di uscire dal contratto in determinate circostanze. Tuttavia, BasketNews ha rivelato che l’uscita collettiva può avvenire solo se 13 dei club azionisti della EuroLeague concordano sulla decisione. In alternativa, un singolo club può recedere dall’accordo individualmente, ma in questo caso sarebbe obbligato a pagare una penale.

Adam Kelly, presidente di IMG, ha spiegato la filosofia alla base dell’accordo:

“Se non stiamo offrendo i risultati attesi, non costringeremo nessuno a restare vincolato a contratti ingiusti. Dove collaboriamo in modo efficace è dove continuiamo a dimostrare il valore che offriamo,” ha dichiarato a The Athletic.

Kelly ha sottolineato che un contratto, per quanto lungo, diventa inutile se le due parti non sono allineate o non raggiungono i risultati sperati:

“Se hai un contratto che dura fino alla fine del secolo, ma le due parti sono completamente disallineate, quel contratto non vale nemmeno la carta su cui è scritto.”

La collaborazione tra EuroLeague e IMG

Dal 2016, IMG gestisce i diritti media, le sponsorizzazioni e gli eventi dell’EuroLega, contribuendo a un incremento delle entrate pari a cinque volte il livello iniziale. Questo nuovo accordo sembra essere stato progettato per garantire una maggiore trasparenza e collaborazione tra tutte le parti coinvolte, lasciando aperta la porta a ulteriori sviluppi strategici.

