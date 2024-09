Evan Fournier spiega perché in NBA è “più facile” segnare rispetto all’Europa

Evan Fournier è da pochi giorni un nuovo giocatore dell’Olympiacos, dopo 12 anni oltreoceano tra Denver, Orlando, Boston, New York e Detroit. Il veterano è il secondo colpo da 90 del mercato biancorosso dopo Sasha Vezenkov, il Pireo spera sia sufficiente per superare i rivali del Panathinaikos e tornare sul tetto d’Europa.

Durante la sua presentazione, al francese è stato chiesto un commento sulle parole di Luka Doncic di diverso tempo fa. Lo sloveno aveva dichiarato che segnare in Europa sarebbe, secondo lui, più facile che farlo in NBA. Le parole di Doncic avevano generato un’accesa discussione, anche se probabilmente volevano essere tutto tranne che divisive. Fournier si è detto dello stesso parere del collega, ed ha spiegato perché: “Prima di tutto penso che si riferisse al modo di giocare, alle regole e alla difesa più organizzata in Europa. Il campo è un po’ più piccolo, in NBA ci sono probabilmente dei migliori difensori sulla palla, sono atleti migliori, ma se superi il tuo marcatore poi è più facile. Quando qualcuno come Luka dice che in NBA segnare è più facile, è perché batte il suo uomo ad ogni azione. In Europa batte il suo uomo, ma poi ci sono un secondo e un terzo difensore da superare”.

Nei suoi anni di NBA, Evan Fournier ha segnato 13.6 punti di media in 704 partite.