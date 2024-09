Conosciamo la nuova Olimpia Milano: analisi del roster e pronostico!

OLIMPIA MILANO

Coach: Ettore Messina

P: Nenad Dimitrijevic, Leandro Bolmaro, Diego Flaccadori

G: Giordano Bortolani, Fabien Causeur

AP: Stefano Tonut, Armoni Brooks, Shavon Shields, Giampaolo Ricci

AG: Nikola Mirotic, Zach LeDay, Guglielmo Caruso

C: Ousmane Diop, Josh Nebo, David McCormack.

L’EA7 Milano difenderà il titolo con un roster intrinseco di talento ed esperienza internazionale. L’estate meneghina è stata particolarmente movimentata a causa di una rivoluzione totale che ha interessato la spina dorsale della squadra. Addio ai senatori degli ultimi anni Nik Melli, Devon Hall e Kyle Hines, così come ad altri players del calibro di Shabazz Napier, Johannes Voigtman, Maodo Lo e Billy Baron. Messi alle porte anche altri giocatori che hanno inciso poco nella scorsa stagione e cercheranno le loro fortune altrove: Kevin Pangos, Ismael Kamagate, Rodney Mc Gruder, Denzel Valentine e Alex Poythress.

Tanti volti nuovi alle dipendenze di Ettore Messina per tentare un’inversione di rotta rispetto agli ultimi anni in Eurolega.

RITMO ED ENERGIA AL TIMONE

Forse arriverà un altro playmaker, o forse no. Ad oggi la cabina di regia dell’EA7 sarà guidata dai giovanissimi Dimitrijevic e Bolmaro, oltre a Flaccadori. Dimitrijevic è un play elegante e pulito tecnicamente; nonostante la giovane età (classe ’98) ha già tre esperienze importanti alle spalle (Joventut-Valencia-Unics Kazan), ultima delle quali segna numeri da quasi 20 punti di media a partita, performances che gli hanno garantito un ruolo centrale nella nazionale macedone. Bolmaro è un’ottima soluzione in uscita dalla panchina per accelerare il ritmo partita. Il sangue argentino che scorre nelle sue vene porterà tanta energia e fantasia al quintetto, si distingue in particolare per l’ottimo apporto difensivo in pressione su palla.

Diego Flaccadori agirà da combo-guard, ruolo che gli si addice per la sua duttilità.

SHAVON SHIELDS IL “GO – TO – GUY”

Milano riparte dalla sua certezza, il giocatore più dominante della LBA degli ultimi anni e tra le guardie più apprezzate nell’intero panorama europeo. Pronto alla sua quinta stagione consecutiva in biancorosso, nella speranza che le noie fisiche di cui spesso soffre non limitino la continuità del suo percorso.

LA CONFERMA DEL PACCHETTO ITALIANI

Tolta la partenza di Nik Melli, il pacchetto italiani è stato confermato in toto rispetto allo scorso anno. Si riparte da Flaccadori, Tonut e Bortolani in back-court, Ricci e Caruso per ,mantenere fisicità e centimetri e la novità Ousmane Diop, centrone classe 2000 ex Sassari che, pur essendo di nazionalità senegalese, non occupa caselle straniere per mezzo della sua formazione cestistica avvenuta in Italia. Qualità e quantità per Ettore Messina da parte di giocatori preziosissimi nell’economia della squadra, soprattutto in virtù del doppio impegno stagionale.

LA SCOMMESSA

Armoni Brooks ha un passato cestistico a stelle e strisce e vanta diverse presenze in NBA con gli Houston Rockets (di cui la maggior parte, tuttavia, in garbage time), poi parentesi in G-League con numeri discreti (12 punti di media a partita). Le ultime pescate di questa tipologia non hanno portato granché di buono (Mc Gruder), ma vedremo se stavolta lo scouting milanese ci avrà visto bene.

UN VETERANO DAI BLANCOS

Fabien Causeur arriva per sostituire l’ottimo Devon Hall, accasato a Fenerbache. Otto stagioni al Real Madrid nel supporting-cast gli hanno fatto acquisire un’esperienza vastissima. Giocatore tecnicamente straordinario, non ha la leadership del trascinatore ma nei sistemi di gioco è un profilo assolutamente inquadrato.

CHE QUALITA’ SOTTO CANESTRO!

Mirotic continuerà a vestire la canotta rossa nonostante le insistenti voci di addio. Necessita un contesto diverso da quello dello scorso anno in cui non è riuscito ad esprimere al 100% le sue immense potenzialità, eccetto in qualche prestazione isolata. Graditissimo ritorno di LeDay, protagonista assoluto tre anni fa della bellissima cavalcata in Eurolega che valse l’approdo alle Final Four per il team di patron Giorgio. Il gran colpo del mercato estivo porta il nome di Josh Nebo, centro moderno reduce da un anno eccezionale con il Maccabi Tel Aviv: rimbalzi, blocchi, punti e tanta solidità difensiva per Ettore Messina da parte di un giocatore che potrebbe avere un impatto devastante in LBA.

Mc Cormack è stato l’ultimo ingaggio di Milano, è un 25enne centro americano di buona stazza (208 cm x 105 kg) proveniente dalla serie A turca (Besiktas, Darussafaka, Galatasaray), autore di 14.2 punti e quasi 8 rimbalzi di media l’anno scorso; sarà Ousmane Diop il terzo in rotazione sotto le plance, desideroso di riscatto dopo un anno molto travagliato da infortuni.

VOTO 8.5 : Per la LBA c’è poco da dire, Milano ha allestito un roster destinato a dominare il campionato in lungo e in largo e contendersi la vittoria finale con la Virtus Bologna. Per l’Eurolega, a primo impatto potremmo pronosticare una grossa difficoltà a conquistare un posto nei play-off, considerando che il livello della massima competizione europea quest’anno sarà ai massimi storici degli ultimi 10 anni (basta guardare ai rosters allestiti da Olympiakos e Panathinaikos). Il campo poi ci dirà sicuramente tanto altro e le alchimie che si verranno a creare nel gruppo potrebbero portare Milano a sopraelevare la sua attuale dimensione. Certo, l’innesto di un playmaker di gran livello potrebbe cambiare le attuali ambizioni, che comunque non sono affatto basse.

Foto: Olimpia Milano sito ufficiale

