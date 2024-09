Poca gente a Trapani per il Partizan, il commento del patron Valerio Antonini

Trapani ha ospitato un torneo internazionale, impreziosito dalla presenza del Partizan Belgrado che ha conquistato il trofeo.

La due giorni non è stata un successo di pubblico, visto che il Pala Shark era semivuoto. Una bassa affluenza dovuta al periodo ancora estivo e alla conseguente alta temperatura dell’impianto che non è dotato di un impianto di condizionamento sufficiente. Ma probabilmente hanno influito anche le spese sostenute dal pubblico trapanese per gli abbonamenti alla squadra di basket e a quella di calcio.

Al termine del torneo, il patron Antonini ha chiesto nuovamente al Comune di muoversi per realizzare le migliorie necessarie e paventato l’ipotesi di disputare le amichevoli in futuro in altre location.

Il presidente a seguito della conclusione del torneo organizzato con grande entusiasmo rilascia le seguenti dichiarazioni Stasera ho avuto l’onore di vedere e ammirare una squadra straordinaria per il livello a cui la nostra città è abituata, una squadra magistralmente guidata dal re Obradovic, la cui presenza oggi ha illuminato chiunque abbia assistito allo spettacolo che abbiamo offerto. Ringraziamento a Tortona e al suo Coach De Raffaele e un saluto ed un in bocca a lupo agli elegantissimi e sportivissimi del Ryukyu che ci hanno onorato della loro presenza aprendo le porte del mercato asiatico al basket nazionale ed alla città di Trapani. Ai nostri ragazzi nessun rimprovero, troppi infortuni, troppa stanchezza nelle gambe per poter competere con una squadra di questo livello. Ora recuperiamo infortunati e condizione per arrivare al 28 settembre al meglio. Dispiace avere visto gli spalti semi vuoti sia ieri che oggi , probabilmente la città non è pronta per il susseguirsi di eventi così importanti e dovrò in futuro ragionare sulla ubicazione di partite amichevoli di tale livello. Confidiamo poi che il Comune di Trapani recepisca come sempre le nostre necessità manifestate apertamente e ripetutamente e da domani mattina si muova nella direzione richiesta per gli interventi straordinari che si necessitano onde evitare di essere costretti a ripensare dove giocare le nostre partite del futuro. Forza Trapani Shark !!

Le parole del presidente sono state interpretate come una critica da alcuni tifosi. Così questa mattina Antonini ha pubblicato alcune precisazioni, spiegando che i costi dei tagliandi erano dovuti alle spese organizzative dell’evento e ribadendo la necessità di un’accelerazione per quanto riguarda l’impiantistica.