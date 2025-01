Fanta-LBA al giro di boa: analisi match e quintetto per la 1a di ritorno!

Il Fanta-LBA entra nel vivo della stagione ed è già tempo di verdetti. Gli accoppiamenti per le Final-Eight di Coppa Italia sono:

Brescia – Tortona

Trapani – Trieste

Trento – Reggiana

Virtus Bologna – Milano

Il prossimo turno si apre Sabato sera alle 20.00 con Reggiana – Trieste. Coach Priftis sorride per il miglior momento della stagione: dopo la qualificazione alle finals di Coppa Italia arriva anche la qualificazione ai quarti di finale di BCL con il successo casalingo contro la prestigiosa franchigia Bonn, chiudendo la serie in anticipo sul 2-0. Trieste si lecca le ferite dopo la vittoria interna con Pistoia e dovrà forse rinunciare a Colbey Ross per infortunio. L’effetto-entusiasmo al PalaBigi può dare i suoi frutti per spingere i padroni di casa verso il successo.

Trento è in difficoltà, reduce da tre sconfitte consecutive. Ha l’occasione di riscattarsi in casa contro Treviso, che a Varese non ha brillato ma resta comunque una squadra molto pungente e abituata a colpi esterni di questo spessore. In casa Trento probabile assenza di Zakauskas; per Treviso potrebbe tornare in convocazione Osvaldas Olisevicius. Trento è favorita, ma sarà battaglia.

Napoli ha annunciato l’ennesimo cambio al roster con il taglio di Malik Newman, giocatore dal buon potenziale finora inespresso a causa della fitta concorrenza nello spot di 2 rappresentata da Pullen e Green. La squadra è sicuramente in crescita nonostante la brutta prestazione di Bologna; Sassari ha giocato infra-settimanale a Bilbao (sconfitta 77-60) con assenze pesanti: Sokolowski, Bibbins, Udom, Gazi e Renfro. E’ arrivato, peraltro, l’esonero di Markovich, il cui rendimento è stato considerato deludente (Domenica andrà in panchina Bulleri). I partenopei devono vincere a tutti i costi per restare a galla nella lotta salvezza e partono favoriti.

Scafati-Trapani si gioca a Veroli (campo neutro) per la squalifica di 2 giornate al Palamangano causata dai fatti post Scafati-Trieste. Altro elemento in più per far protendere il pronostico verso i siciliani. Tuttavia, occhio al nuovo asset operato da Ramondino, capace di rivalorizzare in tempi record Zanelli e Miaschi (autori di ottima prestazione a Tortona). Pinkins in dubbio per i gialloblu.

Pistoia è reduce da 9 sconfitte consecutive e affronta una Varese talentuosa ma non costante. Grande occasione per sbloccarsi e dimostrarsi viva; i tentativi sul mercato per ingaggiare un italiano (si è parlato di S. Gentile e Burns) per ora restano tali. Varese aspetta il rientro di Sykes (ci vorranno altre due settimane piene) ma ha trovato in Barford un ottimo sostituto. Pistoia leggermente favorita.

Venezia è definitivamente tornata sulla retta via e vuole dare spettacolo al Taliercio contro Milano. Munford in perfezionamento di condizione, mentre per Milano c’è la tegola Mannion infortunatosi contro il Partizan, che si aggiunge alla coda in infermeria già formata da Nebo, Diop, Causeur e Flaccadori. Il team di Spahija è carico e ha tutte le carte in regola per ottenere l’impresa.

Brescia – Tortona è una sfida equilibratissima con i padroni di casa leggermente avanti nei pronostici. Poeta ha ironizzato sui controlli antidoping ripetuti cui è sottoposta la squadra per una condizione fisica straordinaria che si protrae dalla prima stagionale; i leoni alternano alti e bassi, ma la qualità tecnica del roster gli permette di potersi giocare qualsiasi partita contro qualsiasi avversario di questo campionato.

La Virtus Bologna sta provando a ricompattarsi dopo un avvio complicato sia in EL che in LBA ma gli infortuni e la precaria condizione fisica del gruppo non rendono vita facile a Ivanovic. Tuttavia, la scorsa Domenica è arrivata una prestazione abbastanza convincente contro Napoli in casa, che può essere benissimo replicata contro Cremona, in crisi di gioco e risultati praticamente da inizio stagione. Recuperati Shengelia e Zizic, ai box Clyburn.

QUINTETTO FANTA-LBA – Coach: Giorgio Valli – Modulo: 2 – 2 – 1

G1: Jacob Pullen

G2: Semaj Christon

A1: Kwan Cheatam

A2: Demetre Rivers

C1: Mfiondu Kabengele (C)

Buon Fanta-LBA!

