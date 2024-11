Georgios Bartzokas denuncia di essere stato aggredito da un tifoso al termine di Partizan-Olympiacos

Al termine della partita di questa sera tra Partizan Belgrado e Olympiacos, vinta dai serbi 78-70, c’è stato un accenno di rissa durante mentre le due squadre si stavano salutando a metà campo. Protagonista, e in un certo senso vittima, è stato Georgios Bartzokas, coach del Pireo. Bartzokas è venuto a contatto con Tyrique Jones e poi, senza l’evidenza delle immagini televisive, ha denunciato anche di essere stato spintonato da un tifoso del Partizan.

“È un problema dell’EuroLega. Uno degli assistenti di Obradovic, non so il suo nome, ci ha insultati per tutta la partita dalla loro panchina. Alla fine gli ho detto anche io delle cose. Dopodiché è arrivato Tyrique Jones e mi ha attaccato. Oltretutto, un tifoso è venuto giù dalle tribune e mi ha spinto. Ma non è il mio lavoro, è responsabilità di altri” ha dichiarato Bartzokas.

The final whistle didn’t end the intensity! @TyriqueJones_ and Coach Bartzokas in a fiery exchange post-game. 🏀⚡ pic.twitter.com/Alp4FGNISD — SKWEEK (@skweektv) November 28, 2024

Subito dopo l’Olympiacos, tramite i propri canali social, ha commentato l’accaduto e ha denunciato a sua volta l’episodio all’EuroLega: “Alla fine della partita, questo tifoso del Partizan è arrivato al centro del campo e ha attaccato l’allenatore della nostra squadra. L’Olympiacos ha immediatamente informato il commissario di gara e l’Eurolega dell’incredibile incidente”. Con tanto di foto del presunto aggressore. Si attendono ora provvedimenti da parte dell’EuroLega.