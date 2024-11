Johnathan Motley torna CLAMOROSAMENTE all’Hapoel Tel Aviv

Dopo molti colpi di scena, Johnathan Motley è tornato in Israele e giocherà per l’Hapoel Tel Aviv, come ha annunciato ufficialmente il suo club.

“Dopo i colloqui tra l’Hapoel Shlomo Tel Aviv Basketball Club e Johnathan Motley e il suo agente, le parti hanno concordato che il giocatore tornerà a giocare per il club per il resto della stagione 2024-2025 e 2025-2026”.

Il proprietario del club Ofer Yannay ha dichiarato:

“Siamo lieti di annunciare che Jonathan Motley è tornato al club. Gli diamo un caloroso benvenuto e confidiamo nel suo pieno impegno nei confronti dell’Hapoel Tel Aviv. Jonathan è determinato a continuare da dove ha lasciato e a dare il massimo per la squadra. Attendiamo con ansia il suo contributo per andare avanti insieme”.

L’ingaggio di coach Dimitris Itoudis, che ha firmato Motley per la prima volta in EuroLeague con il Fenerbahce, è stato la chiave della trattativa tra le due parti.

Da notare anche che gli stipendi di Motley dall’Hapoel sono stati bloccati in Israele, rendendo ancora più complicato un eventuale trasferimento in un altro club. Stiamo a vedere se cambierà di nuovo idea oppure se sarà questa la sua scelta definitiva.

