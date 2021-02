Festus Ezeli vuole tornare in campo: è entrato nella “bolla” della G-League

Vi ricordate Festus Ezeli? Per qualche anno è stato centro dei Golden State Warriors, partendo anche in quintetto 61 volte tra 2012 e 2016 e vincendo il titolo nel 2015. Poi la firma con Portland e gli infortuni che, oltre a non permettergli di scendere in campo con i Blazers, sembravano anche aver messo fine alla sua carriera.

Invece ora, dopo quasi 5 anni, Ezeli punta al ritorno in campo. Nelle scorse ore è arrivato a Orlando, è entrato nella “bolla” della G-League a Disney World ed è attualmente in quarantena. Quando avrà terminato quest’ultima potrà essere scelto da qualche squadra della Lega di sviluppo per il finale della stagione ridottissima che si sta disputando, che si concluderà a inizio marzo. La sua ultima partita risale alle Finals del 2016.

Ex-Warriors center Festus Ezeli is in quarantine in the G League Bubble and will be out Sunday, a source told @TheUndefeated. He is a part of the @nbagleague player pool making him eligible to be picked up by any team . He hasn’t played since 2016 NBA Finals due to knee injuries.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) February 19, 2021