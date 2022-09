Pozzecco e il quiz da 40€ prima della partita contro la Serbia

Continuano a uscire retroscena dell’impresa italiana contro la Serbia di domenica sera. Prima della partita, già storica per la nostra Nazionale, Gianmarco Pozzecco aveva organizzato un mini-quiz nello spogliatoio. Per motivare i suoi ragazzi, aveva messo in palio 40€, destinati a chi avrebbe indovinato in quale statistica l’Italbasket fosse prima in quel momento ad EuroBasket. Dopo qualche risposta sbagliata, a fare centro è stato Amedeo Tessitori: gli Azzurri erano la miglior difesa.

Pozzecco, dopo aver consegnato i 40€ al lungo di Venezia, una “cifra simbolica” come ha detto anche il coach, ha dato una semplice indicazione ai suoi ragazzi: “Oggi difendiamo e poi ci divertiamo in attacco, ok?”. Detto, fatto. L’Italia ha concesso 86 punti ad una superpotenza come la Serbia (secondo peggior dato del loro torneo, la Repubblica Ceca ne aveva concessi 81), segnandone la bellezza di 94: più di chiunque altro avesse affrontato la Nazionale di Pesic fino a quel momento.

I “soldi veri” il Poz li ha concessi dopo la vittoria, prestando ai giocatori la sua carta di credito: Marco Spissu ha rivelato quanti ne hanno spesi.