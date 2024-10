Fontecchio va in doppia cifra ma Detroit perde con Boston

Simone Fontecchio è andato per la prima volta in questa stagione in doppia cifra di punti ma i suoi Detroit Pistons non sono riusciti a battere i campioni in carica dei Boston Celtics, i quali hanno iniziato l’annata con la quarta marcia già inserita.

L’italiano ha messo a segno 11 punti in 18 minuti, tirando 3 su 6 dal campo di cui 3 su 5 dalla lunga distanza, a conferma delle sue grandissime doti balistiche. Il suo minutaggio è ancora abbastanza ridotto perché non è proprio al 100% delle sue forze ma siamo certi che riuscirà ad avere maggiore spazio con il passare delle settimane.

Fontecchio nel KO di Detroit contro Boston ha anche catturato 2 rimbalzi difensivi e segnato 2 liberi su 2 tentati, con un +/- di +8, non male considerando che hanno perso di 6.

Per Boston sono stati determinanti i soliti Jayson Tatum (37 punti) e Jaylen Brown (24). Il resto della squadra si è diviso in maniera abbastanza equa i punti, a conferma della solidità di gruppo in casa Celtics.

Stiamo a vedere se Simo migliorerà le sue statistiche e se soprattutto riuscirà a scollinare il muro dei 20 minuti di media a partita, dato non banale.

