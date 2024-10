“Non rivinceranno i Boston Celtics ma vinceranno…”: Charles Barkley ne ha detta una delle sue?

I Boston Celtics hanno superato giovedì i malcapitati Washington Wizards per 102 a 122 e questa notte i Detroit Pistons per 124 a 118, portandosi sul 3-0 nella stagione di difesa del titolo dopo aver dominato i New York Knicks nella serata inaugurale per 132-109. Tuttavia, queste 3 impressionanti vittorie non sono bastate a convincere Charles Barkley a Inside the NBA a fare un pronostico sulla riconferma dei Boston Celtics come campioni NBA. Ha invece pronosticato un’altra squadra che vincerà il trofeo Larry O’Brien quest’anno: gli Oklahoma City Thunder.

“Non credo che andranno solo alle Finals, credo che vinceranno il Campionato del Mondo”, ha detto Sir Charles durante la trasmissione via ClutchPoints su X, ex Twitter.

"I don't think they're going [just] to the Finals, I think they're going to win the World Championship." Charles Barkley on the OKC Thunder — but he wouldn't "GUARANTEE" it 🤣pic.twitter.com/NrjheRcGYF — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 25, 2024

Ci sembra una dichiarazione abbastanza azzardata ma non proprio folle. Gli Oklahoma City Thunder sono un bella squadra e con grandissimo talento. Non crediamo però che in questo momenti sono i favoriti alla vittoria finale.

I Celtics sono in netto vantaggio sui Thunder, almeno sulla carta, ma la stagione NBA è lunga e da qui a giugno può succedere di tutto. Stiamo a vedere se alla fine aveva ragione Charles Barkley a non puntare sui Boston Celtics…

