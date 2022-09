Francia, le rocambolesche somiglianze nelle vittorie con Turchia e Italia

La Francia si ritrova in semifinale agli Europei dopo un percorso decisamente balbettante, specialmente per una squadra reduce dalla finale delle Olimpiadi.

I francesi non hanno incantato nel girone, concluso al terzo posto, né nella fase a eliminazione diretta nelle sfide con Turchia e Italia dove erano nettamente favorita.

In entrambi i casi i transalpini hanno avuto bisogno di un supplementare per passare il turno e a pochi istanti dal termine del quarto periodo erano con un piede sull’aereo di ritorno per Parigi. Poi la classe dei loro campioni (Heurtel, Fournier e Gobert su tutti) ha giocato un ruolo decisivo, ma anche una bella dose di fortuna e gli errori avversari hanno avuto tantissima importanza.

In particolare contro Turchia e Italia la Francia si è ritrovata a pochi secondi dal termine sotto di 2 con due liberi in favore degli avversari. Contro i turchi 0/2 di Osman e palla persa dai biancorossi sulla rimessa successiva, poi il tap-in di Gobert per il pari. Contro l’Italbasket i due errori di Simone Fontecchio e poi la penetrazione di Heurtel a pareggiare. A rendere il tutto ancora più curioso il fatto che in queste due circostanze non c’era solo il medesimo scarto ma anche il punteggio era identico (77-75).

