G-League Unite, il timeout di Toscano-Anderson: “Inaccettabile, il nostro sogno non è giocare nella c***o di EuroLega!”

La FIBA Intercontinental Cup è stata vinta oggi pomeriggio dall’Unicaja Malaga a Singapore. Quello che sarebbe un torneo importante solo sulla carta, ma in realtà con ben poco appeal perché ristretto solo alle squadre partecipanti a competizioni FIBA, ha assunto i connotati di una battaglia tra l’Europa e gli Stati Uniti dopo che Juan Toscano-Anderson, star dei G-League Unite arrivati fino in finale, ha definito nei giorni scorsi la Lega di sviluppo americana “il secondo miglior campionato del mondo” dopo la NBA.

A Toscano-Anderson aveva replicato poco dopo Kendrick Perry, playmaker di Malaga, dicendo che invece è il basket europeo la migliore competizione dopo la NBA. Il duello si è riacceso durante un timeout nel corso della finale: con i G-League Unite sotto nel punteggio, a prendere la parola è stato proprio Toscano-Anderson.

Siamo meglio di così! Il nostro sogno non è giocare nella c***o di ACB [indicando la panchina di Malaga, ndr], il nostro sogno non è giocare nella c***o di EuroLega! Il nostro sogno è di giocare nella NBA e guadagnare centinaia di milioni di dollari. Quello che ci stanno facendo è inaccettabile, dobbiamo cambiare subito approccio!

Parole che non sono servite a raddrizzare la partita per i G-League Unite.

Juan Toscano Anderson tried to wake up his teammates but didn’t work…

“Our dream is not to play F… ACB, not to play F… EuroLeague… This shit they are doing to us is unacceptable”

Unicaha with the easy win in the final#IntercontinentalCup @FIBAIC pic.twitter.com/nX1EG203YC

