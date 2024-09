Juan Toscano Anderson ha snobbato il basket europeo. Parole, quelle pronunciate in un timeout durante la finale di Coppa Intercontinentale, invecchiate malissimo. L’Unicaja Malaga, infatti, ha dato una lezione al team della G-League. E si è confermata nella Supercoppa Spagnola, battendo il Real Madrid.

Nelle ultime settimane si sta rinforzando il dibattito che nega la superiorità della NBA sulla pallacanestro europea. Si sono uniti al coro Ergin Ataman e Kostas Sloukas. Anche Vincent Poirier, nuovo centro dell’Efes, ha lanciato una stoccata al basket USA. Il transalpino ha parlato in particolare della G-League, paragonandola alla seconda lega francese.

Ho parlato delle dichiarazioni di Toscano Anderson con alcuni amici e ho letto le opinioni di giocatori come Mike James ed Evan Fournier. Credo lo abbia detto per motivare i compagni ma quella partita ha dimostrato la forza delle squadre europee. L’Unicaja non gioca in EuroLega ma ha battuto la miglior squadra della G-League. Non penso che la G-League sia un vero campionato, conosco molti giocatori statunitensi che non sono pronti ad andare in un altro continente ma quel torneo non mostra il vero valore degli atleti. Non so quale sia il modo migliore per arrivare in NBA ma quella lega è al livello del secondo campionato francese. Lo dico senza mancare di rispetto a nessuno, anche io ci ho giocato (4 partite con i Maine Red Claws – affiliata ai Boston Celtics -, ndc). Ho visto molti giocatori americani arrivare in Europa e in G-League sembravano molto più forti di ciò che hanno dimostrato qui.