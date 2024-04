Italbasket, lunghissimo stop per Gabriele Procida: niente Preolimpico!

Poco fa l’Alba Berlino, che stasera disputerà la sua ultima partita stagionale in EuroLega, ha dato un annuncio che i tifosi italiani non avrebbero mai voluto leggere. Gabriele Procida si è operato per un’infiammazione cronica al tendine patellare sinistro: l’azzurro inizierà la riabilitazione ma starà fuori 3-4 mesi. Per i tedeschi significa che non lo avranno per il finale di stagione, nei Playoff della Bundesliga. Per l’Italbasket è pure peggio: è quasi impossibile che Procida sarà a disposizione di Pozzecco per l’estate.

L’Italia sarà di scena in Porto Rico per il Preolimpico, nella speranza di conquistare l’accesso alle Olimpiadi di Parigi. L’esordio azzurro nel torneo è previsto per il 2 luglio a San Juan, vale a dire a poco meno di 3 mesi da oggi. Se poi gli Azzurri dovessero vincere il Preolimpico, il torneo olimpico inizierebbe il 27 luglio per concludersi l’11 agosto: anche in quel caso risulta difficile immaginare che Procida riesca a recuperare.

In questa stagione a Berlino, la seconda in Germania, Gabriele Procida ha mantenuto 8.3 punti di media in EuroLega, affermandosi come uno dei migliori giovani della competizione. L’infortunio per il quale si è operato lo teneva fermo da fine febbraio.