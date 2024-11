EA7 Milano, è stato fatto un sondaggio per Robin Lopez

L’Olimpia EA7 Milano è a corto di lunghi: Josh Nebo, Ousmane Diop e David McCormack sono attualmente ai box, l’unico centro di ruolo a disposizione è Guglielmo Caruso ed Ettore Messina sta usando Zach LeDay da 5, concedendo però molto agli avversari in termini di centimetri. Un’ipotesi vagliata in questi giorni è il ritorno sul mercato per un lungo, dopo l’ingaggio di Nico Mannion lunedì. Secondo Giuseppe Sciacia della Prealpina, Milano nelle scorse ore avrebbe fatto un sondaggio per Robin Lopez, veterano con alle spalle 16 anni di NBA.

Lopez, fratello gemello del più famoso Brook, ha giocato la sua ultima partita l’anno scorso con i Milwaukee Bucks, prima di venire ceduto a Sacramento a febbraio e successivamente tagliato. L’esperienza come detto non gli manca: scelto al Draft NBA nel 2008, ha totalizzato 992 partite nella Lega tra Pheonix, New Orleans, Portland, New York, Chicago, Milwaukee, Washington, Orlando e Cleveland. Robin Lopez non è esattamente un giocatore con punti nelle mani, nella sua lunga carriera è andato in doppia cifra solo in 5 stagioni e in quella passata, ai Bucks, ha segnato 1.1 punti di media in 16 partite.

A 36 anni, nei mesi scorsi, Lopez si era detto aperto ad un possibile trasferimento in Europa per la chiusura della sua carriera.