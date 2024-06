Gara-1 Bologna-Milano, Belinelli ha spaccato il vetro di una porta?

La sconfitta di ieri non può che aver dato tantissimo fastidio alla Virtus Segafredo Bologna di Marco Belinelli, la quale ha perso il fattore campo contro Milano già nella prima sfida di LBA Finals 2024. Si è visto tantissimo nervosismo in campo ed esso è continuato anche poi.

Secondo quanto riportato da Il Corriere di Bologna, Marco Belinelli pare abbia rotto il vetro di una porta d’accesso in segno di grandissimo nervosismo subito dopo il KO della sua Bologna contro Milano in gara-1.

Il capitano dei bianconeri pare si sia lasciato prendere dalla rabbia nel dopo partita e abbia reagito in questo modo. Noi non abbiamo modo di verificare la notizia, ci limitiamo a riportato quanto hanno scritto i colleghi della testata nazionale e che sono senza dubbio una fonte autorevole, sul basket e non solo.

Stiamo a vedere se questo potrà avere delle conseguenze su gara-2, anche solo una semplice fasciatura, oppure se il capitano dei bianconeri sarà regolarmente in campo a scagliare triple senza niente.

Resta una sconfitta a dir poco bruciante, specialmente in una serie al meglio delle 5 e non delle 7. Perdere anche solo una gara in casa, soprattutto la prima, complica e non poco il cammino. Vediamo se i bianconeri avranno la forza di ribaltare il KO di gara-1.

