Mercato LBA: i movimenti della settimana. Sassari accelera, Brescia si ridimensiona?

Il mercato di LBA si scalda e ogni giorno arrivano importanti novità. La redazione di BasketUniverso fissa per i prossimi mesi un appuntamento settimanale al Venerdì per fare un punto della situazione su tutti i movimenti ufficiali e i rumors più insistenti.

Mentre l’EA7 Milano e la Virtus Bologna si contendono lo scettro di Campione d’Italia, molte società si stanno portando avanti con il lavoro per programmare al meglio la nuova stagione.

Leonessa Brescia : l’A.D. Mauro Ferrari ha rilasciato dichiarazioni importanti a “Basket Time 2.0.” in cui sembra annunciare, tra le righe, un ridimensionamento. Riflessione sulla convenienza di iscriversi all’Eurocup, dal momento in cui la partecipazione a competizioni europee porta un ulteriore importante aggravio economico. Burnell e Akele dovrebbero essere le uniche due certezze del roster 23/24. CJ Massinburg ha firmato un ricco contratto (500.000 euro annui) in Turchia all’Istanbul Bahacsehir, mentre Bilan, Cobbins, Della Valle e Gabriel potrebbero essere tagliati per ringiovanire l’età media del roster. Sul fronte innesti, per ora, ancora nessuna novità.

Estra Pistoia: la situazione non è particolarmente trasparente. La nuova proprietà americana non sembra voler spingere troppo in termini di investimenti al suo primo anno. La separazione a sorpresa con Brienza sarà seguita, probabilmente, dall’ingaggio in panchina di David Bobalik, allenatore americano emergente ma con zero esperienze alla guida di squadre senior finora. I due beniamini del pubblico pistoiese Charlie Moore e Payton Willis sono stati ufficializzati rispettivamente da Rio Breogan (Liga ACB) e L’Aquila Trento. Intanto ufficiale l’innesto del lungo lettone Karlis Silins (12.6 punti di media e 5.6 rimbalzi in BBL al Gottingen), che si aggiunge Michael Anumba e Luka Brajkovic. Arriva la riconferma per il duo Della Rosa – Saccaggi.

Reyer Venezia: si assicura le prestazioni di Carl Wheatle e per il salto di qualità in regia è pronta a firmare Tyler Ennis, tra i migliori playmaker della stagione passata in canotta Gevi Napoli. Nonostante l’offerta di rinnovo a Rayjon Tucker sia stata raddoppiata, il fuoriclasse americano ha annunciato l’addio. Occhi puntati su Marcus Foster, rodata guardia americana del Rytas, ed Edmond Sumner, attualmente allo Zalgiris di Trinchieri.

L’Aquila Trento: blindato capitan Forray e i talentuosissimi giovani Ellis e Niang. Confermato anche Daulton Hommes, che rimesso in forma sarà il vero colpo di mercato. Ufficiale l’acquisto di Bayehe, cui potrebbe seguire Pecchia. Ormai certa la partenza di Biligha e probabile quella di Alviti.

Dinamo Sassari: continua a piazzare colpi su colpi: ufficializzati Giovanni Veronesi, tra i migliori players di A2 in maglia Assigeco Piacenza (media di 16.3 punti a partita) e Matteo Tambone. Tasselli che si aggiungono a Bibbins, Udom, Halilovic e Sokolowski. La Dinamo è la società che si è portata più avanti finora nell’allestimento del roster che sarà guidato da coach Markovic.

GeVi Napoli: dopo l’ingaggio di David Copeland ha messo gli occhi su Frank Mason nel ruolo di playmaker. Profilo ex Nba (Sacramento, Milwaukee, Orlando), ha disputato l’ultima stagione a Nancy (A1 francese) registrando numeri importanti (16 punti e oltre 5 assist di media a partita). Trattativa in corso per Kruize Pinkins e Kasper Treier. Sotto le plance interessa Leonardo Totè. Confermati i soli De Nicolao e Lever, oltre a coach Igor Milicic.

Openjobmetis Varese: si aumenterà il budget mercato di 300.000 euro rispetto alla scorsa stagione e il primo colpo potrebbe essere Jeff Brooks, in uscita da Venezia. Si lavora per le riconferme di McDermott, Brown, Moretti e Mannion. L’ex Warriors, tuttavia, è oggetto di desiderio di Valerio Antonini in caso di promozione in A1.

Bertram Tortona: si è assicurata le prestazioni del talentuosissimo Davide Denegri, uno dei migliori italiani dell’ultima stagione a Cremona. Il roster non vedrà troppi sconvolgimenti: confermati Baldasso, Strautins, Kamagate (in prestito da Milano) e Severini, che dovrebbe ereditare la fascia di capitano. Obasohan, Dowe e Candi hanno un altro anno di contratto, ma le riflessioni sono in corso.

Givova Scafati: coach: Marcelo Nicola! Ufficializzato Scott Ulaneo, prossima firma prevista è Federico Miaschi da Treviglio, interesse forte per Zanelli. Da monitorare la situazione di Rossato, alla ricerca di nuove esperienze. Va via Gentile, così come tutti gli americani.

Nutribullet Treviso: si riparte dalla conferma di Paulicup. Interessa Thomas Woldetensae. Zanelli va via, probabile direzione Scafati come di sopra riportato.

Unahotels Reggio Emilia: conferma coach Priftis ma è ancora ferma sul mercato; riconfermato Jamar Smith, si lavora sul fronte Black e Galloway ma sarà complicato trattenerli.

Vanoli Cremona: Rivoluzione nel comparto italiani: via Denegri e Zanotti, entra Guglielmo Caruso in prestito da Milano per giocare una stagione da protagonista.

EA7 Milano: Josh Nebo e Tyson Ward saranno i primi acquisti. Molto vicino anche Ousmane Diop. Attenzione alle possibili partenze di Tonut e Melli: a breve Trapani potrebbe presentare due offerte monstre, come annunciato dal suo patron.

Virtus Bologna: Pochi movimenti finora. Interessa John Petruccelli ed è stato fatto un timido tentativo per Isaiah Canaan, destinato però alla Stella Rossa. L’unica certezza è la permanenza di Luca Banchi.

Seguiranno aggiornamenti, il mercato è appena iniziato!

