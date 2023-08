Una Slovenia un po’ pigra ha la meglio contro la Georgia

Georgia – Slovenia 67-88

(17-16, 16-29, 17-18, 17-25)

La Slovenia regala un quarto alla Georgia, ma dopo l’intervallo si regola e conquista agilmente la sua seconda vittoria su due gare a questi mondiali. La formazione allenata da coach Zouros si giocherà la qualificazione alla seconda fase mercoledì contro il Venezuela, fermo ancora a zero punti.

Inizio di gara come da programma: la Slovenia si impone già nei primi minuti e i primi 10 punti portano la firma di Doncic. Dopo 6 minuti il risultato è di 2 a 14: la Georgia approfitta di un calo di tensione da parte degli avversari e completa una rimonta inattesa con un parziale di 15-2. La Slovenia fatica a rimettersi in ritmo, ma a metà secondo quarto la tripla di Klemen Prepelic sblocca l’attacco. La formazione allenata da coach Sekulic realizza 21 punti e chiude in vantaggio per 33-45 all’intervallo.

Nel terzo quarto la Georgia prova a rimettersi in gara: Doncic replica alla tripla di Tsintsadze che vale il -5. Doncic e Prepelic combinano 7 punti e la Slovenia fissa il punteggio sul 44-57. Il massimo vantaggio arriva nell’ultimo quarto sul risultato di 50-72 con la tripla in step-back di Luka. Mamukelashvili realizza 5 punti consecutivi e rientra fino al -16, ma la Georgia non ha le forze per riaprire la gara.

Tabellini

Georgia: Mamukelashvili 21+7r, Jintcharadze 12

Slovenia: Doncic 34+10r+6a, K. Prepelic 15, Dragic 12

QUI puoi trovare i tabellini completi.

Foto: fiba.basketball