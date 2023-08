EA7 Milano, quando si celebrerà l’addio al basket giocato di Datome?

Il momento clou del precampionato dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano sarà rappresentato dalla grande serata di Atene del 15 settembre per celebrare la carriera di Vassilis Spanoulis ma poi arriverà anche il momento per salutare Gigi Datome.

Il primo impegno sarà mercoledì 6 settembre a Vigevano contro Tortona, che peraltro ha già giocato in amichevole, poi seguirà il tradizionale torneo di Cagliari con uno o due impegni di livello EuroLeague. L’Olimpia farà il suo esordio ufficiale in Supercoppa contro Bologna il 23 settembre a Brescia (alle ore 18:00) e una settimana più tardi giocherà in campionato contro Treviso nell’opener che celebrerà la terza stella. Successivamente, ci sarà la trasferta dell’EA7 Milano di Istanbul contro il Fenerbahce e poi l’esordio casalingo di EuroLeague contro il Maccabi, il 12 ottobre, che invece servirà a salutare il ritiro di Gigi Datome.

La squadra lavorerà al Mediolanum Forum per tutta la settimana, poi cominceranno gli impegni agonistici, quattro ufficiali più uno scrimmage, prima di giocare la Supercoppa. Cinque giocatori sono al momento impegnati in Coppa del Mondo e oggi andranno tutti in campo.

