Kobe Bryant torna sulla copertina di NBA 2K

Kobe Bryant sarà nuovamente sulla copertina di NBA 2K.

Sarà il Black Mamba l’atleta scelto per la cover del videogioco NBA 2K24. Proprio l’anno “24”, che richiama a uno dei numeri indossati da Kobe, ha spinto a questa scelta.

Kobe fa il suo ritorno sulla copertina per la quarta volta nella storia. La prima nel 2010, poi nel 2017 e nel 2021, un anno dopo la sua scomparsa. Adesso NBA 2K ha scelto nuovamente Bryant per “tramandare la Mamba Mentality alle nuove generazioni”, si legge in un tweet della casa madre.

Saranno due le edizioni dedicate all’indimenticata leggenda dei Lakers:

la “Kobe Bryant Edition” con immagine del Mamba in maglia gialla #8 nell’atto di schiacciare a una mano;

con immagine del Mamba in maglia gialla #8 nell’atto di schiacciare a una mano; la “Black Mamba Edition” con Kobe di spalle in maglia viola.

8️⃣ ♾️2️⃣4️⃣ Sharing the Mamba Mentality with the next generation. Introducing #NBA2K24 cover athlete, Kobe Bryant. 💛 Kobe Bryant Edition

🐍 Black Mamba Edition Pre-order your copy tomorrow. @NBA2K pic.twitter.com/BwpQ9xjaRz — NBA (@NBA) July 6, 2023

Ci sono poi anche le prime immagini di Kobe nel videogioco. Scegliendo i team storici del passato si potrà comandare Bryant sia nella versione con il #8 che in quella con il #24.

Con il lancio delle copertine 2K ha aperto anche la possibilità di pre-ordinare la propria copia del videogame. E da quest’anno dovrebbe esserci la possibilità del crossplay fra PlayStation 5 e XBOX.