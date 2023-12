Giannakopoulos CRITICA di nuovo gli arbitri di EuroLega… mentre va sul tapis roulant

Dimitris Giannakopoulos, presidente del Panathinaikos Atene, ha criticato nuovamente gli arbitri di EuroLega sulla sua pagina Instagram.

Questa volta, la reazione di Giannakopoulos è stata esplicitamente rivolta alla vittoria del Panathinaikos in trasferta contro l’AS Monaco con il punteggio di 90 a 91.

Il presidente della squadra greca ha l’impressione che ci sia stato un fallo su Marius Grigonis mentre il giocatore lituano stava tirando da tre punti per vincere la partita per il Panathinaikos, ma che questo fallo non sia stato chiamato.

Ecco cosa ha detto Giannakopoulos su una storia di Instagram.

“Cara EuroLeague, sai che se Grigonis non avesse segnato il tiro, sarebbe stata la quinta, la quinta, partita rubata della stagione contro di noi? Perché c’era un fallo sul tiro da tre, che nessuno degli arbitri ha visto”.

Non è la prima volta che Giannakopoulos critica gli arbitri di EuroLeague, che ha intensificato in questa stagione. Secondo i suoi calcoli, nella stagione 2023-24 ci sono stati quattro “furti” contro il Panathinaikos.

Stiamo a vedere se l’EuroLega prenderà seri provvedimenti contro Dimitris Giannakopoulos che continua a lamentarsi per come vengono trattati dai fischietti. Di certo il presidente del Pana non cambierà mai.

