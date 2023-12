I tifosi dei Detroit Pistons cantano “Vendete la squadra” dopo 25 sconfitte di fila

L’incubo dei Detroit Pistons continua dopo che gli Utah Jazz hanno inflitto alla squadra del Michigan la 25esima sconfitta consecutiva.

I Pistons sono a un passo dal record di sconfitte in una singola stagione dell’NBA. I Cleveland Cavaliers 2010-11 e i Philadelphia 76ers 2013-14 condividono il record di 26 sconfitte senza una vittoria in mezzo. I 76ers detengono il record assoluto con 28 sconfitte, una striscia iniziata nella stagione 2014-15 e proseguita anche nel 2015-16.

I Detroit Pistons sono arrivati a 2-26, con il pubblico che ha intonato “Sell the team! Vendi la squadra!” alla fine, in una forte dichiarazione al proprietario Tom Gores e alla sua società Platinum Equity. Detroit tornerà in azione sabato sera a Brooklyn.

Pistons fans started chanting "sell the team" after 25th straight loss tonight. pic.twitter.com/rDwjDN7pJf — Bleacher Report (@BleacherReport) December 22, 2023

Stiamo a vedere se la situazione migliorerà ma, se sono riusciti a perdere contro le riserve degli Utah Jazz, non proprio la miglior squadra dell’NBA, in casa, sarà davvero dura rialzarsi. Come si dice in questi casi, peggio di così è davvero difficile. Ma è anche vero che al peggio non c’è mai un limite, quindi non è così impossibile che la situazione peggiori. Solo il tempo e le partite ci diranno se veramente è la peggiore squadre NBA di sempre o rimarrà solo una delle peggiori.

