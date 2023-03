Giannis Antetokounmpo in tripla-doppia contro Washington, ma l’ultimo rimbalzo…

Giannis Antetokounmpo non ha certo difficoltà a realizzare triple-doppie: in questa stagione ne ha finora totalizzate 4. L’ultima, questa notte contro gli Washington Wizards, ha fatto però storcere il naso. Con i Bucks avanti 117-111, quello che poi sarebbe stato anche il risultato finale, Antetokounmpo non si è infatti limitato a palleggiare attendendo il suono della sirena.

Avendo fino a quel momento accumulato 23 punti, 13 assist e “solo” 9 rimbalzi, il greco si è diretto in disturbato sotto canestro, ha simulato un tiro sbagliato e ha catturato il rimbalzo poco prima che suonasse la sirena. Quel rimbalzo è stato appunto il decimo, e gli ha garantito la quarta tripla-doppia della sua stagione. Certo, probabilmente gli attirerà anche diverse critiche in una Lega che tende ad accusare di stats-padding molto facilmente, come avvenuto con Nikola Jokic nei giorni scorsi.