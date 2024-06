Giannis Antetokounmpo torna in campo e domina contro la Bahamas

La Grecia ha giocato ieri sera l’ultima amichevole prima del Preolimpico che disputerà in casa tra pochi giorni. È arrivato un netto successo, 102-75, contro le Bahamas di Ayton, Gordon e Hield. Ma è stata soprattutto la partita del ritorno in campo di Giannis Antetokounmpo, che ha giocato la sua prima partita dall’infortunio muscolare che lo ha messo KO prima dei Playoff NBA. Il greco, convocato da coach Spanoulis per il Preolimpico, è rimasto sul parquet 15′ segnando 14 punti con 5 rimbalzi e 5/6 al tiro, compresa un paio di schiacciate in alley-oop che ne dimostrano il recupero atletico.

Con Giannis in campo la Grecia cercherà di tornare alle Olimpiadi per la prima volta dal 2008: per gli ellenici sarebbe la quinta partecipazione assoluta (per ora zero medaglie). Sulla loro strada troveranno la Slovenia di Luka Doncic, anche lui non al meglio.

Dopo la partita contro le Bahamas, Spanoulis ha tagliato Giannis Kouzeloglou, Lefteris Mantzoukas e Giorgos Tanoulis, riducendo il roster della Grecia a 14 elementi (saranno 12 alla fine). Vista l’assenza di Kostas Sloukas per infortunio, le stelle della Nazionale ellenica saranno Giannis Antetokounmpo, Thomas Walkup, Nick Calathes e Dinos Mitoglou.