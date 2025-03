Il figlio di Peja Stojakovic non rappresenterà la Serbia per far felice la mamma?

Andrej Stojakovic, figlio della leggenda NBA Peja Stojakovic, si trova di fronte a una decisione cruciale per il suo futuro internazionale: quale nazionale rappresenterà nelle competizioni FIBA?

Nato in Grecia da madre greca e padre serbo, Andrej possiede entrambi i passaporti e ha la possibilità di giocare sia per la nazionale ellenica che per quella serba. Secondo quanto riportato dal giornalista Vassilis Papatheodorou di SDNA, il giovane talento sembrerebbe orientato a scegliere la Grecia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Basketballmaniacs (@basketballmaniacs_)

Un talento in crescita nel panorama NCAA

Attualmente, Stojakovic sta brillando nel campionato NCAA, giocando per la University of California dopo essere stato uno dei prospetti più ricercati del panorama collegiale. In uscita dal liceo, infatti, aveva ricevuto offerte da alcuni dei migliori programmi della nazione, tra cui Kentucky e UCLA, prima di scegliere Stanford e successivamente trasferirsi a California Golden Bears.

I numeri della sua stagione parlano chiaro:

17.9 punti di media

4.7 rimbalzi a partita

1.8 assist

La sua miglior prestazione finora è arrivata nel secondo turno del torneo ACC, quando ha segnato 37 punti proprio contro la sua ex squadra, Stanford, dimostrando tutto il suo potenziale offensivo.

Verso il Draft NBA 2025?

Grazie alle sue ottime prestazioni, il nome di Andrej Stojakovic sta iniziando a comparire nelle proiezioni del Draft NBA 2025. Attualmente, gli esperti lo vedono come una possibile scelta al secondo giro, ma molto dipenderà dalle sue prossime prestazioni e dalla decisione di dichiararsi eleggibile già nella prossima stagione.

Nel frattempo, il dilemma sulla nazionale da rappresentare rimane aperto: sceglierà di seguire le orme del padre e vestire la maglia della Serbia, oppure scriverà la sua storia con la nazionale greca?