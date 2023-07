Luigi Datome ha annunciato il proprio ritiro dal basket, ma prima la Nazionale

Luigi Datome sta per dire addio al basket giocato. In un video pubblicato sui propri social, l’ultimo MVP delle LBA Finals ha annunciato che quella che si è conclusa è stata la sua ultima stagione da giocatore, chiarendo quindi tutti i dubbi che hanno alimentato i rumors di mercato dell’Olimpia Milano negli ultimi giorni. Il ritiro di Datome non avverrà però oggi: prima di salutare definitivamente il parquet, il veterano ha annunciato che farà parte del roster azzurro al Mondiale di fine agosto.

Datome è stato per anni un simbolo della nostra Nazionale, anche da capitano, senza però mai vincere nulla. Chissà se riuscirà a togliersi questo sassolino dalla scarpa alla ultima occasione utile? Ma nel suo video il giocatore ha anche anticipato quale sarà il suo futuro: rimarrà a Milano, ma fuori dal campo (non ha ancora specificato in quale ruolo). Per ora quindi non inizierà una carriera in FIP come Gianni Petrucci si era augurato in più occasioni.

Lascia il basket una icona di questo sport in Italia, vincitore dell’EuroLega del Fenerbahçe, dell’MVP di Serie A con la Virtus Roma, di tre Scudetti e tantissimi altri trofei nazionali, oltre che del già citato MVP delle ultime LBA Finals vinte.

Foto: FIBA