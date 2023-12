Gli ex compagni Moneke e Miller-McIntyre ESALTANO l’esordio di Mannion con Varese

Questo weekend Nico Mannion ha fatto il suo esordio con Varese ed è stato un qualcosa di incredibile, come hanno sottolineato Chima Moneke e Cody Miller-McIntyre. L’italo-americano ha segnato 26 punti, di cui 21 nel corso del quarto quarto, come sottolineato proprio dalla point guard che sta impressionando tutti in EuroLega con prestazioni che continuano a sfiorare la tripla doppia:

21 nel 4° quarto 😂 Gesù

21 in the 4th quarter 😂 Jesus — Codi Miller-McIntyre (@CMMPatience) December 23, 2023

Il nigeriano, invece, si è detto orgoglioso di quello che ha fatto Mannion, riprendendo un post su X in cui si sottolinea la sua grandissima gara:

🥺🥺 orgoglioso e felice per te fratello mio @niccolomannion

🥺🥺 proud of and happy for you my brother @niccolomannion https://t.co/jv7BZNo7x4 — Chima Moneke (@Chimdogg_) December 23, 2023

La speranza per noi tifosi italiani è che Nico Mannion riceva più spesso elogi da Chima Moneke e Cody Miller-McIntyre perché questo vorrebbe dire che avrà fatto altre prestazioni tipo quella di questo weekend.

Ricordiamo che l’italo-americano aveva firmato in estate un biennale con il Baskonia ma purtroppo ha deluso le aspettative e, una volta arrivato Dusko Ivanovic, l’ha proprio messo fuori dalle rotazioni.

Si era vociferato di un suo possibile trasferimento all’ASVEL Villeurbanne di coach Gianmarco Pozzecco ma alla fine ha preferito tornare in Italia e firmare per la Varese di Luis Scola.

