Gli Houston Rockets cederanno Victor Oladipo prima della trade dealine

Non si sa ancora a chi, ma è quasi sicuro che gli Houston Rockets scambieranno Victor Oladipo entro la trade deadline di giovedì, alle ore 21 italiane. La guardia, arrivata proprio questa stagione da Indiana, ha rifiutato di recente una proposta di rinnovo biennale e la franchigia si è decisa in queste ore a trovare al giocatore una nuova sistemazione. Tante sono le squadre accostate da Oladipo in questi mesi, Miami Heat e New York Knicks in particolare: secondo Adrian Wojnarowski, comunque, queste due formazioni sarebbero riluttanti all’idea di sacrificare degli asset per un giocatore in scadenza.

Ci sarebbero però altre squadre pronte ad offrire pacchetti con un giovane giocatore e scelte del primo turno al Draft per Oladipo, che in questa stagione sta segnando 20.8 punti di media.

ESPN Sources: Heat and Knicks – w/ summer cap space – are reluctant to offer premium packages for Victor Oladipo, but market’s developed of capped-out teams bidding w/ young player/first-round pick combos. One thing’s become clear: Houston’s likely moving Oladipo before deadline. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 23, 2021

