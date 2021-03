Gli Houston Rockets perdono a lungo anche Eric Gordon

La stagione degli Houston Rockets fin qui è stata molto difficile e non pare destinata a migliorare: alla separazione con DeMarcus Cousins, a quella, imminente, con PJ Tucker e ai problemi fisici di Victor Oladipo si aggiunge ora un infortunio anche per Eric Gordon. La guardia ha subito un infortunio muscolare all’inguine e dovrà stare fuori 4-6 settimane, come riportato da Adrian Wojnarowski.

Gordon era seguito da diverse squadre in vista della trade deadline, ma dato l’infortunio probabilmente rimarrà ai Rockets. In questa stagione il veterano sta producendo 17.8 punti di media ma giocando solo 27 partite su 35.

Gordon was an interesting target for several teams ahead of the March 25 trade deadline, but the injury largely assures Gordon will finish the season with Houston.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2021