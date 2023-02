I Los Angeles Lakers rivoluzionano il roster: out Bryant e Beverley, dentro Bamba

I Los Angeles Lakers hanno concluso due scambi nelle ultime ore di mercato prima della deadline, uno con i Denver Nuggets e l’altro con gli Orlando Magic.

Nel primo, i Lakers hanno ceduto a Denver il centro Thomas Bryant, arrivato in estate in free agency. Il lungo sarebbe stato scontento per aver perso molti minuti dopo il rientro di Anthony Davis dall’infortunio. LA riceverà in cambio Davion Reed e tre scelte del secondo turno al Draft.

Poi però i giallo-viola hanno sostanzialmente sostituito Bryant con Mo Bamba, acquisito nel secondo scambio con i Magic. Nell’ambito della stessa trade, i Lakers hanno ceduto Patrick Beverley e una scelta del secondo turno al Draft a Orlando.

Orlando Magic trading Mo Bamba to Los Angeles Lakers for Patrick Beverley and a second-round pick, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 9, 2023

A queste trade si somma ovviamente quella di Russell Westbrook, chiusa ieri notte con i Jazz e i Timberwolves.