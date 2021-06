Gli sweep evitano i back-to-back: le date della finale tra Milano e Virtus Bologna

Per la prima volta dalla stagione 1983-84, Olimpia Milano e Virtus Bologna si affronteranno nella Finale Scudetto. Grazie ai due sweep, 3-0 rispettivamente a Venezia e Brindisi, si è anche evitata la possibilità di dover giocare alcune gare della finale in back-to-back come avvenuto ad esempio all’inizio di questi Playoff LBA. Subito dopo la sirena finale di Gara-3 tra Milano e Venezia sono state rese note tutte le date delle eventuali 7 gare che si giocheranno in finale. Gara-1 tra Milano e Bologna sarà il 5 giugno alle 20.45, stesso orario di tutte le altre sfide tranne Gara-4 che sarà alle 19 per evitare la contemporaneità di Italia-Turchia, esordio della Nazionale agli Europei di calcio. Di seguito tutte le date della finale Milano-Virtus Bologna:

Gara-1: 5 giugno, h. 20.45 Gara-2: 7 giugno, h. 20.45 Gara-3: 9 giugno, h. 20.45 Gara-4: 11 giugno, h. 19 Gara-5 (eventuale): 13 giugno, h. 20.45 Gara-6 (eventuale): 15 giugno, h. 20.45 Gara-7 (eventuale): 16 giugno, h. 20.45

Tutte le partite saranno trasmesse sia su Eurosport che su Rai Sport.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.