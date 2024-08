Gordon Hayward annuncia il suo ritiro

Si ritira ufficialmente Gordon Hayward.

L’ex allievo di Butler ha annunciato il suo ritiro dal basket giocato. Ha giocato per 14 anni in NBA, dove è sbarcato nel 2010 con la nona scelta assoluta. Dal 2010 al 2017 ha giocato con gli Utah Jazz, guadagnandosi la convocazione per l’All Star Game nella sua ultima stagione a Salt Lake City.

Dopodiché il passaggio ai Boston Celtics con il gravissimo infortunio alla tibia nella sua prima partita in biancoverde. Da lì non è più riuscito a tornare ai suoi livelli, continuando a essere funestato dagli infortuni. Nel 2020 un remunerativo trasferimento agli Charlotte Hornets in cui è rimasto fino a metà della scorsa stagione, conclusa con poco spazio a Oklahoma City.