Quella volta che Ron Artest ha clamorosamente TROLLATO Gordon Hayward durante una partita

Gordon Hayward ha da poco annunciato il suo ritiro dal basket giocato.

L’ormai ex giocatore NBA ha raccontato uno degli aneddoti più divertenti della sua carriera. Parliamo degli anni in cui Kobe Bryant e Ron Artest giocavano insieme ai Los Angeles Lakers, i primi da pro di Hayward. L’episodio fa riferimento a una partita di pre-season dove (possiamo immaginare) i ritmi non fossero elevantissimi.

In quegli anni la guardia degli Utah Jazz aveva un folto ciuffo biondastro. A un certo punto del match il futuro Metta World Peace gli riserva un sottile trash talking, rivolgendosi a Kobe Bryant mentre aveva lo stesso Hayward nelle vicinanze.