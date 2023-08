Grecia viene salvata dalla propria difesa contro un ottimo 1° tempo della Nuova Zelanda e passa il turno

Grecia – Nuova Zelanda 83-74

(15-20; 17-23; 18-11; 33-20)

La Nuova Zelanda ha giocato un ottimo primo tempo, arrivando anche a +15 sulla Grecia, ma negli spogliatoi Dimitris Itoudis l’ha messa a posto e alla fine gli europei sono riusciti a vincere con un eccellente secondo tempo, prima in difesa e poi in attacco. Gli ellenici passano così al secondo girone, mentre gli oceanici dovranno giocare per posizionarsi dal 17° al 32° posto insieme ad altre compagini come Francia e Finlandia, giusto per citarne qualcuna.

Grandissimi protagonisti per la Nuova Zelanda Shea Ili e Reuben Te Rangi, i quali già avevano fatto vedere ottime cose nell’ultima amichevole contro l’Italbasket prima dell’inizio della FIBA World Cup. Nei primi 20 minuti di gioco quasi nessun giocatore greco si può dire sufficiente, mentre nella ripresa sono saliti in cattedra Papapetrou e Larentzakis e la Grecia è riuscita a vincere, non con poca fatica, contro la Nuova Zelanda per 83 a 74.

Nel prossimo girone della FIBA World Cup i greci giocheranno contro la Lituania e il Montenegro e si giocheranno il secondo posto nel girone probabilmente proprio contro i lituani.

Grecia: Papapetrou 27, Larentzakis 20, Walkup 10+9a.

Nuova Zelanda: Ili 27, Te Rangi 19, Delany 10.

QUI trovi le statistiche complete del match.

