Gregg Popovich spiega l’importanza delle cene di squadra

Gregg Popovich è uno degli allenatori che più di tutti hanno fatto la storia del basket. La sua epopea alla guida dei San Antonio Spurs è leggenda e continua tutt’oggi. Al momento il coach più vincente dalla nascita della NBA guida una squadra giovane in cui spicca la stella Victor Wembanyama ma i texani potrebbero presto tornare competitivi con qualche operazione di mercato.

In ogni caso Popovich ha maturato una lunga esperienza anche nella gestione dei gruppi, anche perché ha avuto moltissimi giocatori non americani. E coach Pop, da rinomato cultore del vino, ha spiegato quanto siano importanti le cene di squadra per arrivare in alto.