Hawks e Pelicans chiudono uno scambio per Dejounte Murray

Finisce l’esperimento della doppia point guard agli Atlanta Hawks. Pochi giorni dopo il Draft in cui hanno preso Zaccharie Risacher con la prima scelta assoluta, gli Hawks hanno ceduto Dejounte Murray ai New Orleans Pelicans. Di una possibile partenza di Murray si parlava almeno dall’ultima trade deadline, con anche i Lakers interessati.

Atlanta in cambio di Murray riceve Larry Nance Jr, Dyson Daniels e due scelte del primo turno al Draft: una del 2025 via Lakers e una del 2027, ovvero quella peggiore tra quelle di Bucks e Pelicans.

NOLA l’anno prossimo avrà, salvo ulteriori trade, un quintetto composto da Murray, CJ McCollum, Jones, Williamson e Valanciunas (che comunque sarà free agent e potrebbe partire). Brandon Ingram in tutto questo sembra ormai di troppo e potrebbe lasciare i Pelicans in estate.

Dejounte Murray, arrivato ad Atlanta nell’estate 2022, ha segnato 22.5 punti di media nella scorsa stagione, aggiungendo 5.3 rimbalzi e 6.4 assist: statisticamente la sua migliore annata in carriera.

Full trade on ESPN: Dejounte Murray for Larry Nance Jr., Dyson Daniels, 2025 first-round pick (via Lakers), 2027 first-round pick (least favorable of Bucks-Pels) https://t.co/4BLEuDodqT

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2024