Luka Doncic ha subito dato spettacolo con la Slovenia in amichevole

Pochi giorni fa Luka Doncic si è unito alla Nazionale slovena per gli ultimi giorni di preparazione in vista del Preolimpico di Atene. La star dei Dallas Mavericks è arrivata sicuramente provata dalle prime NBA Finals della carriera, ma ha voluto comunque esserci per provare a portare la Slovenia a Parigi 2024. Ieri sera Doncic ha disputato la sua prima amichevole estiva, contro il Brasile, e ha dato subito spettacolo con 32 punti, 7 rimbalzi e 7 assist in 31′ tirando 11/19 dal campo.

La Slovenia ha vinto 86-80, ma la notizia più importante è avere subito un Doncic così dominante. Ce ne sarà bisogno visto che al Preolimpico la Slovenia, se tutto andrà come da pronostico, dovrà affrontare la Grecia di Giannis Antetokounmpo, anche lui tornato in campo giovedì.

LUKA DONCIC WHAT A FINISH 🤯 pic.twitter.com/KHChtPPDtQ — MFFL NATION (@NationMffl) June 28, 2024