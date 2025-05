I Dallas Mavericks non considerano di cedere la prima scelta, nemmeno per una superstar

Ieri notte i Dallas Mavericks hanno ottenuto la prima scelta assoluta al Draft 2025, molto inaspettatamente: avevano infatti solo l’1.8% di probabilità di averla. Con la prima chiamata, Dallas selezionerà Cooper Flagg: la decisione è stata già presa nonostante manchi oltre un mese al Draft. Flagg, reduce dal suo primo e unico anno al college a Duke, è da tutti considerato il miglior prospetto di quest’anno e uno dei migliori del periodo recente.

Nelle scorse ore c’è stato chi si è chiesto se alla fine i Mavs avrebbero tenuto la scelta oppure, visto che il roster conta già due stelle come Kyrie Irving ed Anthony Davis, se potessero cederla in cambio di una superstar come ad esempio Giannis Antetokounmpo, il cui tempo a Milwaukee sembra agli sgoccioli. Secondo Tim MacMahon di ESPN, i Mavericks non scambieranno la scelta #1 nemmeno per un giocatore del calibro del greco, focalizzati a scegliere Flagg e ad aprire un nuovo ciclo dopo l’addio di Luka Doncic.

Patrick Dumont, proprietario dei Mavericks considerato co-responsabile della cessione di Doncic ai Lakers insieme a Nico Harrison, parlando alcune persone vicine a lui avrebbe definito “un dono” la possibilità di scegliere per primi nonostante una stagione non così negativa, chiusa al secondo Play-in.