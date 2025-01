Virtus Bologna, domattina parlerà Massimo Zanetti: annuncerà l’addio di Luca Baraldi?

Nella mattinata di domani, precisamente alle 11.30, si terrà un’importante conferenza stampa per la Virtus Bologna, presieduta dal presidente Massimo Zanetti. La particolarità della conferenza stampa sta nel fatto che è stata convocata da Zanetti a titolo personale e non dalla Virtus, che comunque ne sarà il tema centrale. Ovviamente si parlerà di Justin Holiday, sul quale si attende una decisione del club nei prossimi giorni, ma non solo.

Il mistero avvolge l’appuntamento di domani, ma c’è chi parla di un possibile addio di Luca Baraldi, AD della Virtus dal 2019. Secondo il giornalista Jack Bonora, sarà infatti proprio la separazione dall’Amministratore Delegato l’argomento principale di quanto dirà Zanetti. Una notizia che scuoterebbe sicuramente l’ambiente dopo le voci di addio già circolate la scorsa estate. Baraldi era stato confermato dal CdA lo scorso ottobre e dovrebbe quindi rimanere in carica fino al termine della stagione.

Sotto la guida di Luca Baraldi, in questi anni la Virtus Bologna ha vinto uno Scudetto, tre Supercoppe Italiane e l’EuroCup nel 2022, tornando in EuroLega.