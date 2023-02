Los Angeles Clippers scatenati: arrivano Bones Hyland ed Eric Gordon

I Los Angeles Clippers sono tra i protagonisti di questa trade deadline. Non per qualche importante scambio come quelli che hanno portato Irving a Dallas o Durant a Phoenix, ma per un paio di trade che sicuramente rinforzano la franchigia come contender ad Ovest. Prima i Clippers hanno acquisito Bones Hyland dai Denver Nuggets in cambio di due scelte al secondo turno, 2024 e 2025. Poi hanno preso anche Eric Gordon dagli Houston Rockets in un affare a tre squadre con i Memphis Grizzlies.

Nell’ambito di questo scambio, i Clippers hanno ceduto John Wall ai Rockets, dove il playmaker solo l’anno scorso era finito fuori squadra, e Luke Kennard a Memphis. I Grizzlies a loro volta hanno inviato Danny Green a Houston.

Per riassumere:

I Clippers ricevono: Eric Gordon, tre scelte del secondo turno al Draft (via Memphis)

I Rockets ricevono: John Wall, Danny Green e il diritto di scambiare la scelta del primo turno al Draft 2023 dei Bucks (in proprio possesso) con quella dei Clippers

I Grizzlies ricevono: Luke Kennard

In un terzo scambio, i Clippers hanno preso anche Mason Plumlee da Charlotte in cambio di Reggie Jackson.