I Los Angeles Lakers sono una valida opzione per Andre Drummond in caso di buyout

Se alla fine il nodo intorno a Blake Griffin si è risolto con il buyout e la firma, poco fa, con i Brooklyn Nets, lo stesso non sembra prossimo ad accadere per Andre Drummond. Come Griffin, anche Drummond è attualmente fuori squadra mentre i Cleveland Cavaliers cercano qualcuno disponibile a fare una trade per il giocatore: se non ci riusciranno entro la deadline del 25 marzo, anche loro opteranno per il buyout visto il contratto in scadenza e lo spazio che vogliono dare a Jarrett Allen.

Secondo Marc Stein, una valida opzione per Drummond qualora diventasse free agent in questo modo sarebbero i Los Angeles Lakers, già in passato accostati al lungo. I giallo-viola sono alla ricerca di un centro per rinforzare il frontcourt e tra i tanti nomi ci sono anche quelli di DeMarcus Cousins e Hassan Whiteside, ma Drummond sembrerebbe essere la priorità. Nella prima parte di stagione l’ex Pistons ha mantenuto 17.5 punti e 13.5 rimbalzi di media.

There is optimism within the Lakers that they will get strong consideration from Andre Drummond if Drummond ultimately leaves the Cavaliers via buyout, league sources say. Cleveland’s preference, of course, remains trading Drummond elsewhere before the March 25 trade deadline. — Marc Stein (@TheSteinLine) March 8, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.