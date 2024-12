I Milwaukee Bucks vincono l’NBA Cup: Darvin Ham è l’EROE dei tifosi

Questa notte gli sforzi dei Milwaukee Bucks dopo un inizio da incubo sono stati convalidati con una vittoria dominante per 97 a 81 sugli Oklahoma City Thunder nella finale di NBA Cup, regalando loro un pezzo di argenteria che dovrebbe ora spronarli a fare cose più grandi e migliori mentre cercano di risalire la classifica della Eastern Conference.

In mezzo ai successi dei Bucks, un eroe non celebrato ha conquistato il centro della scena: i tifosi hanno riconosciuto la grandezza dell’assistente allenatore di Milwaukee, Darvin Ham, nella NBA Cup, che nella sua prima stagione ha preso il nome di NBA In-Season Tournament.

Ham, come si ricorderà, è stato l’allenatore capo della squadra dei Los Angeles Lakers che ha vinto il Torneo In-Season la scorsa stagione, uscendo imbattuta dalla manifestazione. Ora che anche i Bucks sono rimasti imbattuti, non si può mettere in dubbio la grandezza di Ham in questo senso, con i tifosi che si sono scatenati in una frenetica serie di battute.

I tifosi hanno preso in giro il duo di allenatori Darvin Ham e Doc Rivers per l’inizio della stagione, con i Bucks che hanno avuto un avvio deludente. Ma ora le cose sono cambiate e Milwaukee è riuscita a dare una svolta alla sua stagione, vincendo anche l’NBA Cup.

