Thomas Heurtel sta trattando con un club di Serie A?

Thomas Heurtel da qualche settimana è free agent, dopo la fine del rapporto con gli Shenzhen Leopards. Intorno a lui non si sono registrati particolari rumors, almeno fino a questo momento: secondo Giuseppe Malaguti infatti il veterano francese sarebbe in trattativa per venire a giocare in Serie A. Heurtel starebbe parlando con la Reyer Venezia, partita male in campionato (4-7, 11° posto) e non molto meglio in EuroCup (5-6), quindi alla ricerca di rinforzi.

Heurtel prima della Cina aveva giocato diversi anni allo Zenit San Pietroburgo, anche dopo la “cacciata” delle squadre russe dall’EuroLega. Proprio per questa scelta è finito fuori dal giro della Nazionale francese, non venendo convocato alle ultime Olimpiadi. Oggi ha 35 anni, ma in carriera è stato per anni tra i migliori playmaker d’Europa con le maglie di Baskonia, Efes, Barcellona e Real Madrid: nel 2016 chiuse la stagione di EuroLega come leader negli assist.

Nella sua ultima esperienza europea, quella allo Zenit nella scorsa stagione, Thomas Heurtel aveva mantenuto 13.8 punti e 8.3 assist di media in VTB League.