Perché Darvin Ham ha chiesto a Milwaukee di non festeggiare l’NBA Cup con lo champagne?

I Milwaukee Bucks di Doc Rivers e Darvin Ham hanno vinto la seconda edizione della Emirates NBA Cup con un successo per 97 a 81 sugli OKC Thunder questa notte a Las Vegas, diventando la prima squadra della Eastern Conference a sollevare il trofeo.

Darvin Ham è ora 14-0 in NBA Cup, dopo aver guidato i Los Angeles Lakers alla vittoria dello scorso anno come capo allenatore. Dopo la seconda vittoria consecutiva in NBA Cup, Ham ha detto a Doc Rivers di chiedere alla squadra di rinunciare ai festeggiamenti con lo champagne negli spogliatoi per rimanere concentrati sul resto della stagione dopo l’esperienza con i Lakers dello scorso anno.

“L’allenatore dei Bucks, Doc Rivers, mi ha detto che dopo aver parlato con Darvin Ham e la sua esperienza con i Lakers la scorsa stagione, hanno scelto di non festeggiare l’NBA Cup con innaffiature e bevute di champagne. Vogliono concentrarsi sul resto della stagione”.

Bucks coach Doc Rivers told me after talking with Darvin Ham and his experience with Lakers last season, they chose not to celebrate The Cup championship with dousing and drinking of champagne. Want to focus on the remainder of the season. pic.twitter.com/CQ0J0aoeWz

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 18, 2024