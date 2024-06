I Trapani Shark ci hanno provato anche con Gabriele Procida?

Inutile dire che i Trapani Shark di Valerio Antonini stiano cercando di mettere in piedi una squadra fortissima e pare si siano interessati anche a Gabriele Procida, secondo quanto riportato da Simone Mazzola di Backdoor Podcast.

Non è l’unico nome nel giro della Nazionale che pare sia stato contattato dalla truppa di Antonini. Sono circolati i nomi di Stefano Tonut, Amedeo Tessitori, Nico Mannion, Nicolò Melli e anche Paul Biligha, con quest’ultimo che quasi certamente si trasferirà in Sicilia.

Al momento il pacchetto italiani di Trapani potrebbe essere composto da: Stefano Gentile, Riccardo Rossato, Amar Alibegovic, Marco Mollura e Paul Biligha. In un’ipotesi di 6+6, basterebbe solo un altro italiano per chiudere il cerchio. Senza dimenticare che Pierpaolo Marini e Fabio Mian ci starebbero senza problemi in Serie A, ma di sicuro non sono del livello di Stefano Tonut.

Gabriele Procida alla fine non firmerà con i Trapani Shark, lui che ha appena vinto il premio di Rising Star di EuroLega, ma è possibile che cambi maglia in estate. Stiamo a vedere se il classe 2002 canturino tornerà in Italia, magari a Bologna, questa volta sponda Virtus. Intanto Trapani continua a cercare di costruire un super roster almeno a playoff.

