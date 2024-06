Porzingis rischia davvero di saltare gara-3 e gara-4 di Boston-Dallas?

I Boston Celtics sono incerti sul fatto che Kristaps Porzingis possa essere autorizzato a partecipare a Gara 3 delle NBA Finals 2024 contro i Dallas Mavericks.

Porzingis, 28 anni, si è infortunato in Gara 2. Secondo l’aggiornamento fornito dai C’s martedì, non è in grado di giocare all’American Airlines Center mercoledì.

“Il centro dei Boston Celtics, Kristaps Porzingis, ha subito in gara-2 contro Dallas uno strappo del retinacolo mediale con conseguente dislocazione del tendine tibiale posteriore della gamba sinistra a 3:27 del terzo quarto di gara 2”. L’infortunio non è collegato al precedente infortunio al polpaccio destro di Porzingis. Dopo aver consultato numerosi specialisti in merito a questo raro infortunio, la sua disponibilità per le prossime partite sarà determinata giorno per giorno”.

Reduce da uno stiramento al soleo destro che l’ha costretto ai margini della squadra durante le semifinali e le finali della Western Conference, il lungo lettone è tornato a giocare con 16 punti, 5 rimbalzi, 2,5 stoppate e 0,5 assist a gara, aiutando la sua squadra a portarsi in vantaggio per 2-0 nella serie al meglio delle 7 sfida per vincere il titolo di campioni NBA. Stiamo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore ma ci immaginiamo che difficilmente giocherà questa notte a Dallas, forse in gara-4.

Leggi anche: VIDEO: la rimessa incriminata nel finale di Gara-3 tra Milano e Virtus Bologna